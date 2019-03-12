الألمان يحققون رقما قياسيا في عدد ساعات العمل عام 2018

هبة بريس - وكالات

حقق الألمان رقما قياسيا في ساعات العمل سنة 2018 بلغت 61.1 مليار ساعة،للمرة الأولى منذ عام 1991.

وحسب معطيات نشرها مؤخرا معهد أبحاث سوق العمل والمهن، ارتفع حجم العمل الذي أنجزه العاملون وأصحاب المهن مقارنة مع العام 2017 بنسبة 1.4 في المئة ليصل إلى 61.1 مليار ساعة.

وحقق عدد المشتغلين مستوى قياسيا جديدا، إذ بلغوا 44.8 مليون شخص في العام الماضي، حيث ارتفع العدد بنسبة 1.3 في المئة مقارنة بالعام السابق. وقال إنزو فيبر، رئيس قسم التوقعات والتحليل الاقتصادي الكلي في معهد أبحاث سوق العمل والمهن “إن العمل بالتأكيد لا ينفذ لدينا حتى وإن كان يتم ادعاء ذلك كثيراً”.

وفي المتوسط عمل في العام الماضي كل عامل 1363 ساعة، حيث بلغ عدد ساعات العمل بالنسبة للعاملين لحسابهم الخاص والمساعدين لهم من أفراد الأسرة 1915 ساعة، وبلغ عدد ساعات العمل بالنسبة للعاملين بأجر 1287 ساعة.

وعمل الموظفون بدوام كامل 1647 ساعة في المتوسط واشتغل الموظفون بدوام جزئي 728 ساعة. ووفقا لدراسة معهد أبحاث سوق العمل والمهن فقد بلغ متوسط عدد أيام تغيب الألمان عن العمل بسبب المرض في العام الماضي ​​10.6 يوماً متساويا بذلك بنفس عدد الأيام في عام 2017.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0