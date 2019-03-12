متى سنترفع عن الإساءة ظلما وعدوانا لمؤسساتنا الديبلوماسية في الخارج ‎؟

يسير الإيحيائي _ مكتب هبة بريس بمدريد

يبدو أن بوصلة بعض “الفاعلات الجمعويات” في مدريد زاغت عن إتجاهها الصحيح وتناست أن سفارة المملكة المغربية بالعاصمة الإسبانية هي مؤسسة ديبلوماسية تخضع لمراقبة وزارة الخارجية شأنها شأن باقي سفارات المغرب في الخارج،وحيث أن جملة” سفارة المغرب تحكمها مافيا”_ حسب ما ورد في إحدى الصحف الورقية الوطنية التي نقلت تصريحات السيدة. ن. ع _ هي عبارة لها حمولتها وعواقبها القانونية في حال ما ثبت العكس فإنه من الأجدر بنا أن نقف وقفة تأمل ونعلن إستماتتنا في مواجهة تلك الإتهامات الباطلة الصادرة عن المعنية بالأمر على لسان الجريدة المذكورة _ إن صحت فعلا _.

عن أي “مافيا” تتحدث “الفاعلة الجمعوية” أمام 600 شخص قدموا من مختلف المدن الإسبانية لحضور مؤتمر الأحرار الذي نظم بمسرح “غويا” وحضره السيد”عزيز أخنوش” رفقة وزراء آخرين من حزبه؟ أم أن هذه المناسبات أصبحت ساحة لتمرير خطابات عدائية ضد هذا أو ذاك دون وجه حق ولا أذلة للإثبات؟،فلست هنا مدافعا عن السفارة أو حتى سفير معين سواء كان زيدا أو عمرا،حيث كنت أول من ينتقذ هذه المؤسسة أو غيرها عندما تقتضي الضرورة الصحفية إخراج ملف إلى الوجود والعلن دون إستثناء،لكن أجدني مضطرا اليوم أن أوضح للرأي العام الوطني الذي يمكن أن ينساق وراء هذه الفرقعات الغريبة ذات الخلفيات التي بات يعلمها الجميع على مستوى العاصمة مدريد، سيما عندما تتعلق بالسفارة ومحاولة ضرب العمل الديبلوماسي الذي تقوم به خدمة للوطن والجالية.

فقد يكون الغرض من هذه الحملة المفتعلة تبخيس جهود السفيرة “كريمة بنيعيش” القادمة من “لشبونة” بعدما إعترفت جهات عليا برتغالية بكفاءتها وحنكتها في التعاطي مع ملفات الدولتين وهو ما أكده صاحب الجلالة في قرار تعيينها من جديد على رأس الديبلوماسية المغربية نظرا للأهمية البالغة التي تحظى بها مدريد في سياساتنا الخارجية،وقد يكون المقصود كذلك شخص آخر يشهد له الجميع بالتفاني والإخلاص في عمله ولا يلقى من مغاربة مدريد الا الإحترام والتقدير لما يبذله من مجهودات في قضايا إجتماعية عديدة كان لها وقع إيجابي على مهاجرين مغاربة تمكنوا بفضله من إستعادة بطائق إقاماتهم إلى غير ذلك من “إنجازات” تحسب للأخير لكن بنون النسوة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0