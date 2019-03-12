سلطات فنزويلا تمهل الدبلوماسيين الأمريكيين 3 أيام لمغادرة البلاد

هبة بريس - وكالات

أعلن وزير الخارجية الفنزويلي، خورخي أرياسا، أن سلطات بلاده منحت الولايات المتحدة مهلة مدتها 72 ساعة لسحب كل دبلوماسييها من أراضي فنزويلا.

ونشر أرياسا، على حسابه في موقع “تويتر”، اليوم الثلاثاء، بيانا رسميا لحكومة فنزويلا تعلن فيه عن قرارها وقف الاتصالات مع الولايات المتحدة بخصوص إنشاء بعثات التمثيل الدبلوماسية بين البلدين.

وقال أرياسا: “يجب أن يغادر الموظفون الدبلوماسيون الأمريكيون أراضي فنزويلا في غضون الساعات الـ72 المقبلة”.

واعتبر وزير الخارجية الفنزويلي، أن وجود الدبلوماسيين الأمريكيين في فنزويلا “يهدد الاستقرار في البلاد”.

ويأتي منح هذه المهلة بعد ساعات من إعلان الخارجية الأمريكية أنها ستسحب هذا الأسبوع جميع موظفيها الدبلوماسيين المتبقين في فنزويلا.

وأشارت الوزارة، في بيان، إلى “الوضع المتدهور” في كاراكاس، معتبرة أن وجود الموظفين الأمريكيين في سفارة واشنطن لدى فنزويلا يشكل “قيدا على السياسة الأمريكية”.

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