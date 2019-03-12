بعد الفاجعة .. سبع دول تعلّق استخدام طائرات “بوينغ 737 ماكس 8”

هبة بريس - وكالات

أعلنت سبع دول تعليق استخدامها لطائرات شركة “بوينغ 737 ماكس8” الأمريكية الأكثر مبيعًا، منذ حادثة تحطم الطائرة الإثيوبية، التي راح ضحيتها 157 شخصًا.

ومساء الإثنين، أعلنت إثيوبيا والصين وإندونيسيا، أنها علقت استخدام طائرات “بوينغ 737 ماكس 8” في إطار “ضمان حفظ الأمن”، بعد حادثة الطائرة الإثيوبية التي وقعت الأحد.

ولاحقًا انضمت كل من الهند وسنغافورة والمكسيك والبرازيل لتلك الدول في تعليق استخدام ذاك الطراز من الطائرات، بسبب الحادثة التي تسببت بتراجع حاد في أسعار أسهم الشركة المصنعة ببورصة نيويورك، الإثنين.

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