بوطيب يستأنف تداريبه مع الزمالك المصري

نور الدين . ب

استأنف اللاعب الدولي المغربي خالد بوطيب تداريبه رفقة فريقه الزمالك المصري، اليوم الثلاثاء، بعدما اضطر للعودة إلى المغرب عدة أيام للمشاركة في تشييع جثمان والده الذى توفي الأسبوع الماضي.

وغاب بوطيب عن الزمالك في مواجهة غورماهيا الكيني الأحد الماضي في الجولة الخامسة لكأس الكونفدرالية الإفريقية والتى انتهت بفوز الفريق المصري برباعية نظيفة منحته صدارة المجموعة , في الوقت الذي أهدى زملاؤه له هذا الفوز المهم .

وسيكون بوطيب ضمن المجموعة التي ستنتقل إلى الجزائر لمنازلة فريق نصر حسين داي، مساء الأحد المقبل، فى الجولة السادسة الأخيرة من كأس “الكاف”، والتي تعتبر مصيرية في تأهل الزمالك إلى دور ربع النهاية.

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