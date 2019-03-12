بالفيديو: عندما يبكي الرجال.. أب يناشد المغاربة لمساعدة طفلتيه المريضتين‎

هبة بريس – الدار البيضاء

الحمد لله على كل حال ، بهاته العبارة الممزوجة بالدموع يسرد أب مكلوم و معه أم لم تفقد الأمل في عطاء الخالق و جود المحسنين ، معاناتهما اليومية مع مشكل صحي لإبنتيهما التوأم صاحبتي الأربع سنوات اللتان ولدتا بتشوه خلقي لا يقدران على المشي و لا النطق و لا حتى البصر.

في بيت صغير يتشارك الأب و الأم هموما بحجم الجبال ، يصارعان بكل ما أوتيا من قوة لينعما و لو بابتسامة صغيرة لفلذتي كبدهما ، صغيرتان تفتقدان لنعمة البصر و الحركة و النطق و مصابتان بنوبة الصرع التي تفقدهما الوعي بين الفينة و الأخرى في ظل غياب إمكانيات مادية تعين أسرتهما على تدبر مصاريف العلاج الشهرية.

الأب يشتغل كعامل بناء ، و الأم ربة بيت ، و الحالة الاجتماعية للأسرة لا تتجاوز بالكاد تدبر مصاريف العيش و القوت اليومي البسيط ، و مع ذلك يحاولان معا جاهدان توفير كل متطلبات علاج التوأم في انتظار رأفة مسؤول و حنان محسن و قبلهما جود الكريم الرؤوف بعباده أينما كانوا.

هي صرخة ممزوجة بالدموع ، و حين يبكي الرجال فاعلم أن المعاناة فاقت الحدود خاصة حينما يتعلق الأمر بفلذات الكبد ، نعم حين يرى الأب و الأم معاناة أبنائهم أمامهم و هم لا يقوون على فعل أي شيء سوى الدعاء.

و لمن أراد مساعدة الأب و الأم في محنتهما فهذا رقم الأسرة : +212694153290

وفي انتظار أن تتدخل وزارة الصحة ايضا في هذا الملف ، نترككم مع هذا الفيديو:

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