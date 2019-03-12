قد تعيق تحركات الملك .. السلطات “ترفض” إصلاح حفرة بمدار طرقي بالرباط

هبة بريس - الرباط

نشر الناشط عبد العالي الرامي، صورة لحفرة بمدار طرقي بحي يعقوب المنصور بمدينة الرباط.

الحفرة الخطيرة الواقعة بمدار شارع الإجتهاد وشارع المجد بحي يعقوب المنصور، ظهرت قبل أشهر بالمكان المذكور، غير أن السلطات المعنية تتماطل وترفض اصلاحها.

وفي هذا الصدد، أفاد الناشط، عبد العالي الرامي، أن الحفرة توجد منذ أكثر من 3اشهر، مشيرا الى أن الكل يمر عليها “مستشارين ومسؤولين بعمالة الرباط” .

وأضاف الرامي قائلا:”قمنا بالتواصل مع مجلس مقاطعة يعقوب المنصور ومجلس مدينة الرباط حسب تصريح المسؤولين لا يمكنهم التدخل لأنه من اختصاص شركة تهيئة الرباط لأنها قامت مؤخرا بإصلاح هذه الطريق ولم تسلمها للجماعة..”

وتابع الناشط الفيسبوكي قائلا:”ريضال تقول القادوس ليس لي بل هو لاتصالات_المغرب ، والسلطات_المحلية تقول قمنا بإشعار مصالح العمالة”، مسترسلا بالقول:”السؤال اين التشاركية وتنسيق العمل بين الشركاء …؟”

وتفاعل عدد من رواد العالم الازرق مع تدوينة الرامي، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل بشكل مستعجل لاصلاح الحفرة المذكورة وباقي الحفر واختلالات البنية التحتية التي تسيء لمنظر ومكانة مدينة الأنوار، والتي قد تعيق تحركات عاهل البلاد بالعاصمة ونواحيها.

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