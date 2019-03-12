بحضور رئيسة الاتحاد الدولي.. ميلاد أول جامعة ملكية مغربية لرياضة الثرياثلون‎

هبة بريس – القسم الرياضي

جرى نهاية الأسبوع المنصرم، انتخاب المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية للترياثلون للولاية الانتخابية 2019/2023 برئاسة مجيد أمهروق، و ذلك خلال المرحلة الثانية والأخيرة من الجمع العام الـتأسيسي بمقر مركز متعدد الاختصاصات “با حنيني”، بمدينة العرائش.

و شهد الجمع العام التأسيسي حضور كل من رئيس مصلحة المنظمات والجامعات بوزارة الشباب والرياضة بالرباط، وممثل اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية، ورؤساء الأندية والجمعيات الرياضية، التي شاركت في المرحلة الأولى من الجمع العام التأسيسي بتاريخ 15 دجنبر 2018.

كما صادق الجمع العام بإجماع الحاضرين وفق بلاغ توصلت هبة بريس بنسخة منه على مشروع برنامج العمل ومشروع الميزانية التوقعية للموسم 2019/2020 ومقترح مبلغ الانخراط الخاص بالأندية والجمعيات الرياضية بالجامعة المقترح من طرف المكتب المديري المنتخب.

وعلى هامش الجمع العام التأسيسي للجامعة الملكية المغربية للترياثلون، حلت بالعرائش في زيارة خاصة “ماصول كصادو”، رئيسة الاتحاد الدولي للترياثلون والاتحاد الإسباني للترياثلون من أجل عقد اجتماع مع أول مكتب مديري للجامعة الملكية المغربية للترياثلون بأحد الفنادق المصنفة بالعرائش، بحضور عمر بلالي، ممثل اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية.

وتدخل زيارة المسؤولة الأولى لرياضة الثرياثلون بالعالم في إطار مباركة المولود الرياضي الجديد بالمغرب ودعمها للعمل الذي يقوم به المكتب المديري المنتخب، وكذا من أجل تزكيتها ودعمها لهذه الجامعة الفتية بالمملكة.

وأبدت “صامويل كصادو” استعدادها للعمل مع المكتب المديري المنتخب من أجل تطوير رياضة الترياثلون بالمغرب، معبرة عن استعدادها للوقوف بجانب الجامعة الملكية المغربية للترياثلون من أجل تنمية هذه الرياضة بالمغرب ونشرها وتعميمها بجميع ربوع المملكة.

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