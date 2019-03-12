الشاب ضحية الرصاص بكلميم كان عائدا من المسجد + فيديو

ع اللطيف بركة : هبة بريس

لازالت قضية ” الرصاص ” بكلميم ، تشغل الرأي العام المحلي والوطني ، والتي خلفت الى حدود صباح اليوم الثلاثاء قتيل واحد و 13 جريحا من ضمنهم ثلاث أشخاص جروحهم خطيرة ويخضعون للعلاج .

وذكرت مصادر عليمة ل ” هبة بريس” أن مطلق الرصاص لازال بدوره يخضع للعلاج بسبب اصابته في ساقيه بأعيرة نارية من مسدسات الأمن، بعد عدم امتثاله لتحديرات عناصر التدخل، بتسليم نفسه.

وأضافت مصادرنا، أن ضحية الرصاص بحي ” لكويرة” قد تلقى رصاصتين في انحاء متفرقة من جسمه، يسمى قد حياته ” البوريقي عبد الحي ” عمره 28 سنة، يشتغل في ورشة لصباغة السيارات بشارع الحسن الثاني (شارع افني)، كان في طريق العودة إلى منزل عائلته بعد أداء صلاة العشاء بمسجد الإمام مالك على بعد أمتار قليلة من مكان سقوطه قتيلا متأثره بجروحه البليغة جدا وعدم قدرة عناصر الوقاية المدنية الوصول إليه لإسعافه بسبب استمرار إطلاق النار بشكل عشوائي من طرف الشخص الاربعيني الذي تم إيقافه بعد اضطرار العناصر الأمنية لاستعمال أسلحتها الوظيفية للسيطرة عليه.

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