بعد ضجة الحكم الكاميروني.. الجامعة تستعين بجيد في لقاء بركان و الرجاء‎

هبة بريس – القسم الرياضي

قبل أيام و ضمن منافسات كأس الكاف ، أثار الحكم الكاميروني إيسوما ضجة كبيرة في الأوساط الرياضية المغربية و القارية بعد أخطائه الكارثية في اللقاء الذي جمع نهضة بركان بالرجاء الرياضي ، و التي كانت سببا في توقيفه من طرف الاتحاد القاري لسنة كاملة عن ممارسة أي نشاط تحكيمي.

و عادت مواجهة نهضة بركان و الرجاء الرياضي لتبرز للواجهة يوم غد الأربعاء و هاته المرة ضمن منافسات البطولة الوطنية في مباراة مؤخرة عن الجولة 21 ، حيث سيستقبل الفريق البرتقالي نظيره الأخضر في لقاء سيشد إليه الأنظار خاصة في ظل رغبة الفريقين في البحث عن نقاط المقابلة الثلاث.

و لهذا الغرض، استعانت المديرية الوطنية للتحكيم بالحكم الدولي المجرب رضوان جيد لقيادة هاته المباراة بمساعدة كل من لحسن أزكاو و كمال الرغداشي ، فيما تم تعيين يوسف التريكي كحكم رابع في هاته القمة.

أما المقابلة الثانية التي ستجمع بين اتحاد طنجة و حسنية أكادير ، فقد كلفت ذات المديرية الحكم الدولي هشام التيازي رفقة كل من مصطفى الراجي و عبد الصمد أبرتون لقيادتها ، فيما مهمة حكم رابع أنيطت لأحمد كريمي قاسمي من عصبة الشمال.

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