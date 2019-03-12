حاتم إدار يستعين ب”بنت الباطرون” لمصالحة جمهوره بعد “تخربيقة” و “نيبا و أدومة”‎

هبة بريس – القسم الفني

يواصل الفنان الشاب حاتم إدار إثارته للجدل كما هي العادة في أخر إصدارته ، حيث كانت أغنيتي “بنات الدنيا” التي شاركه في فيديو كليب الخاص بها كل من “نيبا” و “أدومة” و كذلك أغنية “تخربيقة” قد لقيتا انتقادات كثيرة من طرف متتبعيه و فئات عريضة من الجماهير المغربية.

و قرر حاتم إدار العودة للساحة الفنية و هاته المرة عبر إصدار أغنية اختار لها من العناوين إسم “بنت الباطرون” ، و يحكي من خلالها قصة شاب يرغب في الهجرة خارج أرض الوطن قبل أن يقع في عشق ابنة رب عمله.

و مباشرة فور إعلان صدور الأغنية الجديدة التي صورت أجزاء من الفيديو كليب الخاص بها في بلجيكا ، تلقى حاتم إدار انتقادات واسعة أغلبها على شكل اتهامات تتعلق باستغلاله للعناوين المستفزة و المثيرة من أجل تسليط الأضواء عليه و البحث عن “البوز” دون تقديم إضافة للمشهد الفني المغربي و هو ما فنده الفنان إدار و الذي طالب من جمهوره الانتظار حتى صدور الأغنية بشكل رسمي للحكم عليها.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0