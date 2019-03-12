سطات..السطو على 60 رأس من الغنم والدرك والأمن يفُكّان اللغز

هبة بريس_ سطات

أكدت مصادر “هــــبة بريس” أن تنسيقا امنيا جرى بين عناصر الأمن الولائي وعناصر الدرك الملكي التابعة لمركز أولاد سعيد بسرية سطات، أسفر عن توقيف ثلاثة أشخاص يشتبه بهم في السطو على مايقارب 60 رأس من الغنم بزريبة عشوائية بجوار مقبرة سيدي عبد الكريم بقلب مدينة سطات.

وحسب معلومات حصلت عليها هبة بريس، فإن عناصر الامن الولائي شنت سلسلة من الحملات التمشيطية لإيقاف المشتبه بهم على خلفية السرقة المذكورة، إذ تم توقيف أحد الأشخاص الذي ومن خلال تعميق البحث معه توصلت العناصر الأمنية إلى هوية شخصين آخرين متواجدين بتراب احدى الجماعات القروية المحيطة بالمدينة، حيث تم ربط الاتصال بعناصر الدرك التابعة لمركز اولاد سعيد التابعة لسرية الدرك الملكي بسطات، وبتنسيق تام معها تم القاء القبض على شخصين وتسليمهما للمصالح الامنية بسطات لمباشرة التحقيق معهما حول المنسوب اليهما، ليصل عدد الموقوفين في هذه النازلة الى ثلاثة اشحاص.

وحسب معلومات حصلت عليها هبة بريس، فإن عناصر الدرك الملكي بمركز اولاد سعيد وبتعليمات صارمة من قائد سرية الدرك الملكي تمت مطاردة المشتبه بهما اللذان أطلقا سيقانهما للريح ما أن لمحا دورية للدرك الملكي بالمنطقة، حيث تمت مطاردتهما في الاراضي الفلاحية لمسافة طويلة اسفرت عن اعتقالهما.

ويشار ان عناصر الدرك الملكي التابعة لسرية سطات، قد شنت في وقت سابق حملات تمشيطية ليلية للقضاء على ظاهرة الفراقشية بمنطقة المزامزة الجنوبية ، حيث جندت مجموعة من العناصر الامنية التي تطوف مختلف الدواوير حماية لأمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم.

ويذكر، أن هبة بريس تلقت العديد من المكالمات الهاتفية من مواطنين يشتكون من ظاهرة ماباتت تعرف ب “الفراقشية”، وهو ماتفاعلت معه عناصر الدرك الملكي من خلال تنظيمها لحملات ليلية بالمنطقة حسب ما اكدته مصادرنا من هناك.

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