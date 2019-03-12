العيون : ضبط مخدرات ومواد قابلة للاشتعال بشاحنة قادمة من أكادير

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالعيون بتنسيق مع مصلحة مديرية التراب الوطني، بعد توصلها بمعلومات دقيقة كون شاحنة قادمة من مدينة اكادير ومتجهة الى مدينة الداخلة تحمل كمية من مخدر الشيرا وحوالي خمسة اطنان من مادة ” نترات البوتاسيوم” القابلة للإشتعال والتي تخضع لضوابط خاصة في عملية نقلها.

وبناء عليه تم ايقاف سائق الشاحنة والذي بعد جصه تم حجز هاتف نقال وبعد اخضاع مقطورة الشاحنة لتفتيش دقيق تم العثور على 175صفيحة من مخدر الشيرا وما يناهز خمسة اطنان من مادة نترات البوتاسيوم.

وبعد تكتيف الابحات مع هذا الاخير امكن ايقاف الشخص الثاني الذي كان سيتسلم تلك الكمية من مخدر الشيرا متن سيارة خفيفة وبحوزته هاتفين نقالين ومبلغ مالي قدره 5400 كان سيلمه للموقوف اولا نظير نقله لتك الكمية للمخدرات لصالحه .

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