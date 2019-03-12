اعتقال مغريغور بعد “عمل إجرامي” في أميركا

هبة بريس - وكالات

أعلنت السلطات الأميركية، اعتقال بطل الفنون القتالية المختلطة، كونور مغريغور، بعدما سرق هاتف شاب كان يحاول أن يلتقط له صورة في الصباح الباكر.

وبحسب موقع مجلة “التايم”، فإن البطل الإيرلندي، الذي يبلغ من العمر 30 سنة، جرى توقيفه في منطقة “ساوث فلوريدا”، يوم الاثنين، ووجهت إليه تهمتا “السرقة” وارتكاب “عمل إجرامي”.

من ناحيته، وصف محامي مغريغور، ما حصل بالأمر “البسيط” قائلا إن موكله ينظر بتقدير إلى ما قامت به هيئات إنفاذ القانون، مؤكدا أنه سيتعاون مع السلطات.

وكان مغريغور خارجا من أحد الفنادق الفخمة، على الساعة الخامسة صباحا، حين حاول شاب في الثانية والعشرين من عمره أن يلتقط له صورة.

وسحب مغريغور الهاتف بعنف من يد الشاب ثم داس عليه عدة مرات قبل أن يغادر، وفي وقت لاحق، وجدت الشرطة الرياضي في مكان إقامته بالولاية.

وفي أكتوبر 2018، تم ضبط مغريغور في إيرلندا وهو يقود سيارته بسرعة “جنونية” تصل إلى 95 ميلا في الساعة داخل منطقة يُمنع فيها تجاوز 60 ميلا في الساعة.

وكانت القضاء الإيرلندي قد وجه 4 تهم سابقة لمغريغور واحدة منها مرتبطة بتجاوز السرعة المسموح بها، أما التهم الثلاث الأخرى فمرتبطة برخصة القيادة.

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