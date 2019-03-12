اعتقال شخص أطلق النار على شابين “تحرشا” بابنته بتطوان

هبة بريس

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان، أمس الاثنين، من توقيف سائق شاحنة للنقل الدولي للبضائع لتورطه في حيازة واستعمال سلاح ناري بدون ترخيص، وذلك أثناء شجار يتعلق بسوء الجوار بالقرب من منزله الكائن بحي أحريش بمدينة مرتيل.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلي دخول المشتبه فيه في خلاف مع اثنين من أبناء جيرانه بعد اتهامهما بالتحرش بابنته، قبل أن يتطور الأمر إلى قيامه باستعمال سلاح ناري عبارة عن مسدس غير مرخص كان بحوزته، مطلقا عيارين إنذاريين، دون تسجيل أي إصابات جسدية.

وأوضح البلاغ أن عناصر الشرطة تمكنت من استعادة المسدس الذي تبين أنه مخصص فقط لاستعمال ذخيرة غير حية، حجزت من بينها 45 رصاصة لدى المشتبه فيه.

وحسب البلاغ، فقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية

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