مجلس جهة الشرق يحتفي باليوم العالمي للمرأة

هبة بريس : وجدة

ترأس عبد النبي بعوي رئيس مجلس جهة الشرق، الاثنين 11 مارس الجاري، مراسم الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، المنظم بمقر المجلس، وذلك بحضور النواب وعضوات و أعضاء المجلس، وكذا الموظفات وأعوان إدارة المجلس، وموظفات الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، وعضوات المرصد الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وفي هذا الصدد، كشف عبد النبي بعوي رئيس مجلس جهة الشرق، عن أهم الإنجازات التي قامت بها المرأة على الصعيد الجهوي والوطني والدولي، مضيفا في ذات السياق، أن ما قامت به المرأة لم يكن وليد اللحظة بقدر ما كان نتيجة مجهودات جبارة، استطاعت من خلالها إبراز ذاتها على كافة الميادين والأصعدة.

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