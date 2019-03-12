والي جهة كلميم يقوم بزيارة للمستشفى الجهوي للوقوف على ضحايا إطلاق الرصاص

ع اللطيف بركة : هبة بريس

قام والي جهة كلميم واد نون ” محمد الناجم أبهي ” مساء أمس الاثنين 11 مارس الجاري، بزيارة لضحايا إطلاق الرصاص من بندقية ” متقاعد” بحي ” لكويرة” وجميعهم يخضعون للعلاج بالمستشفى الجهوي بكلميم .

ووقف والي الجهة على ظروف استقبال المصابين في الحادث الأليم ومواكبتهم طبيا وأصدر تعليماته من أجل بذل كامل الجهود من طرف الطواقم الطبية بالمستشفى للوقوف بجانب الضحايا حتى يثماتلوا للشفاء.

وكانت مدينة كلميم، مساء أمس، قد شهدت إستنفارا أمنيا، بعدما أشهر شخص قيل أنه يعاني اضطرابا نفسيا، بإطلاق الرصاص بشكل عشوائي على عدد من المواطنين، مما خلف مقتل عميد شرطة وإصابة عون سلطة وعدد من الاشخاص بعضهم اصاباتهم خطيرة ويخضعون للعلاج.

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