هند صبري تفقد 7 من عائلتها في حادث الطائرة الإثيوبية

هبة بريس - وكالات

نعت الممثلة التونسية هند صبري 7 من عائلتها الذين لقوا مصرعهم، إثر تحطّم الطائرة الإثيوبية طراز بوينغ 737، والتي راح ضحيتها 149 راكبا، وطاقم من 8 أفراد، من بينهم 19 موظفًا في 5 مؤسسات تابعة للأمم المتحدة.

هند أوضحت عبر حسابها الرسمي على تويتر، أنّ الضحايا ليسوا من أسرتها، ولكن من عائلتها بمنظمة الأغذية العالمية بالأمم المتحدة المعروفة اختصارا بالـWFP، وأكدت أنها تعتبر العاملين في الأمم المتحدة من أفراد عائلتها.

وقالت: “اليوم أحزن مع عائلة الأمم المتحدة UN لخسارة 19 شخصا من العاملين في المجال الإنساني، بينهم 7 أفراد من عائلتي الخاصة بـ WFP بعد تحطم الطائرة الإثيوبية المأساوي الذي وقع أمس”.

تابعت قائلة: “هذا حادث مأساوي، ولا يسع المرء إلا أن ينعى تلك الحيوات العزيزة التي كانت بعيدة عن ديارها، في محاولة لجعل العالم مكانًا أفضل. أتمنى الصبر والقوة لعائلاتكم ومجتمعاتكم في هذه اللحظة الصعبة للغاية”.

والجدير ذكره أنّ هند تشغل رسميّا موقع سفيرة النوايا الحسنة لمنظمة الأغذية العالمية التابعة للأمم المتحدة، منذ عام 2010، وتتركز مهمتها في مكافحة الجوع بمنطقة الشرق الأوسط، وقامت بزيارات ميدانية عدة مع الأمم المتحدة، لمخيمات اللاجئين في العراق وسوريا ولبنان والأردن وفلسطين.

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