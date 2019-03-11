عاجل: وفاة أحد ضحايا إطلاق النار من بندقية صيد بكلميم

لبنى أبروك – هبة بريس

أفاد مصدر مطلع لهبة بريس، أن أحد ضحايا واقعة اطلاق النار من بندقية صيد باقليم كلميم، ليلة الاثنين، لفظ أنفاسه الأخيرة قبل لحظات.

وأضاف ذات المصدر، أن الهالك توفي داخل المستشفى الجهوي بكلميم متأثرا بإصابته بطلقات نارية من بندقية صيد.

هذا ويشار الى أن حي الكويرة باقليم كلميم، شهد مساء ن استنفارا أمنيا كبيرا، بسبب اقدام شخص على إطلاق النار من بدقية صيد وإصابة عدد من المواطنين.

وحمل المعني بالأمر، حسب مصدر الجريدة، بندقية صيد وعمد على إطلاق النار بشكل عشوائي على عدد من الأشخاص، مصيبا أغلبهم بجروح واصابات متفاوتة الخطورة.

وأضاف ذات المصدر، أن من ضمن المصابين موظف أمن برتبة عميد شرطة، وعون سلطة، وامرأة، مشيرا الى أن عدد الضحايا تجاوز العشرة، ومضيفا أن القطط بدورها لم تسلم من رصاصاته القاتلة.

وتابع مصدرنا، أن المعني بالأمر من أفراد الجالية المغربية المقيمية بالخارج، حل بالمملكة قبل مدة، لافتا الى أنه يرجح اصابته باضطرابات عقلية ونفسية.

وأشار المصدر ذاته، الى أن عناصر الامن تمكنت من توقيف المعني بالأمر بعد مجهود كبير، وتم اقتياده الى مركز الامن ، كما تم نقل المصابين على وجه السرعة الى مصلحة المستعجلات لتلقي العلاجات اللازمة.

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