مناصرة: بوتفليقة استجاب لمطالب الشارع “ولكن على طريقته”

هبة بريس ـ متابعة

في أول تعليق له على رسالة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، قال عبد المجيد مناصرة، نائب رئيس حركة “حمس”، إن إلغاء بوتفليقة لترشحه مع بقائه في الحكم غير دستوري.

وأوضح مناصرة أن بوتفليقة استجاب لمطالب الشارع “ولكن على طريقته”.

ولفت إلى أنّ “المعارضة السياسية في الجزائر تنتظر رأي الشارع، فإن قبل الشعب هذه الخطوات فسنقبلها، ولكن إن لم يقبلها الشعب- وهو المتوقع- فنحن خلفه”.

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