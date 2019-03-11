عاجل .. الرصاص يلعلع بكلميم ويصيب عددا من المواطنين ضمنهم عميد شرطة و”مقدم” + فيديو

نُشر بتاريخ :  2019-03-11 - 22:32
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لبنى أبروك – هبة بريس

علمت هبة بريس أن حي الكويرة باقليم كلميم يشهد في هذه الأثناء، استنفارا أمنيا كبيرا، بسبب اقدام شخص على إطلاق النار من بدقية صيد وإصابة عدد من المواطنين.

وأفاد مصدر مطلع، أن المعني بالأمر، حمل بندقية صيد وعمد على إطلاق النار بشكل عشوائي على عدد من الأشخاص، مصيبا أغلبهم بجروح واصابات متفاوتة الخطورة.

وأضاف ذات المصدر، أن من ضمن المصابين موظف أمن برتبة عميد شرطة، وعون سلطة، وامرأة، مشيرا الى أن عدد الضحايا تجاوز العشرة،

ولم تتوقف الاصابات عند هذا الحد بل وصلت للقطط  التي نالت حقها من  رصاصات اردت بعضها قتيلة

وتابع مصدرنا، أن المعني بالأمر من أفراد الجالية المغربية المقيمية بالخارج، حل بالمملكة قبل مدة، لافتا الى أنه يرجح اصابته باضطرابات عقلية ونفسية.

وأشار المصدر ذاته، الى أن عناصر الامن تمكنت من توقيف المعني بالأمر بعد مجهود كبير، وتم اقتياده الى مركز الامن ، كما تم نقل المصابين على وجه السرعة الى مصلحة المستعجلات لتلقي العلاجات اللازمة

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