عاجل ..الرصاص يلعلع بمارتيل والأمن يطوق المكان ( صور )

هبة بريس ـ تطوان

افادت مصادر هبة بريس أن صوت اطلاق نار سمع قبل قليل بحي “احريق” بمدينة مارتيل دون ان يتم الكشف عن ملابسات الواقعة وظروفها وما اذا كان الأمر يتعلق بتصفية حسابات ام مجرد حادث عابر .

وأضافت ذات المصادر أن اطلاق رصاص يرجح انه من بندقية صيد سمع بشكل قوي مساء اليوم الاثنين 11 مارس ، وان سيارة من نوع “كات كات” شوهدت بالقرب من الحي المذكور وسط تطويق أمني للمنطقة .

واردفت مصادرنا أن المصالح الامنية هرعت الى عين المكان وسط حالة من الاستنفار حيث تم تطويق المكان ومباشرة مسطرة البحث والتحري لتحديد ظروف الواقعة وملابساتها

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