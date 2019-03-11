احتفالات بعد تراجع بوتفليقة عن “العهدة الخامسة”

هبة بريس ـ متابعة

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء اليوم الإثنين، لقطات مصورة، لاحتفالات في عدد من شوارع العاصمة الجزائرية الجزائر بعد إعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عدم الترشح لولاية رئاسية خامسة.

وجابت مواكب سيارات شوارع العاصمة الجزائر، ولوح المشاركون فيها بأعلام البلاد، احتفالا بعدم ترشح بوتفليقة، بعد نحو أسبوعين من احتجاجات متواصلة، رفضا لترشحه.

وأعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، عدم ترشحه لولاية رئاسية خامسة، مقررا تأجيل الانتخابات الرئاسية، في ظل احتجاجات غير مسبوقة تشهدها الجزائر منذ أزيد من 3 أسابيع، رفضا لـ”العهدة الخامسة” لبوتفليقة.

وقال بيان رئاسي صدر اليوم الإثنين، ، إن عبد العزيز بوتفليقة أعلن فيها عن تأجيل تنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة ليوم 18 أبريل 2019، وعدم ترشحه لعهدة رئاسية خامسة.

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