أول رد فعل لفرنسا على قرار بوتفليقة المفاجئ

نُشر بتاريخ :  2019-03-11 - 21:36
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هبة بريس ـ وكالات

رحب وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، الاثنين، بقرار الرئيس الجزائري، عبدالعزيز بوتفليقة، العدول عن الترشح لولاية رئاسية خامسة، واتخاذه إجراءات لتحديث النظام السياسي الجزائري.

وأضاف لودريان في بيان “غداة التظاهرات الكبرى التي حصلت بهدوء واحترام في كل أنحاء الجزائر، تعرب فرنسا عن أملها في أن يتم سريعا إطلاق ديناميكية جديدة من شأنها تلبية التطلعات العميقة للشعب الجزائري”، وفقا لوكالة “فرانس برس”.

وأعلن الرئيس الجزائري، عبدالعزيز بوتفليقة، الاثنين، تأجيل الانتخابات الرئاسية في البلاد التي كان من المقرر أن تعقد في أبريل القادم، فيما أكد على عدم ترشحه لولاية خامسة.

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