سوق نموذجي جديد لانتشال الباعة المتجولين من شوارع عين السبع

هبة بريس - الدار البيضاء

دخلت عمالة عين السبع الحي المحمدي، في مشروع كبير يروم القضاء على الباعة المتجولين، خاصة بالقرب من قيسارية الحي المحمدي، حيث افتتحت مؤخرا سوقا نموذجيا للقرب “البركة”.

ويعد السوق النموذجي، الذي يندرج ضمن مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، خطوة للقضاء على الظاهرة بعين السبع، خاصة أن جوار القيسارية المذكورة عرف باحتلاله من قبل الباعة منذ سنوات طويلة.

وقام عامل عين السبع الحي المحمدي، مرفوقا بالسلطات المحلية، على وقف انتشار الباعة المتجولين، وترحيلهم صوب هذا المركب التجاري، وهو الأمر الذي أعاد لهذه المنطقة هدوءها بعدما كانت الفوضى سيدة المكان.

وشارك في عملية التحسيس ومواكبة الباعة المتجولين مجموعة من الجمعيات الممثلة لهم وجمعيات محلية، حيث تم اقناعهم بضرورة الانتقال إلى الشوق التجاري للقرب “البركة” الذي تقدر مساحته ب 6000 متر مربع لفائدة 602 بائع.

ويتوفر هذا السوق النموذجي، المقسم إلى جناح خاص بالخضر والفواكه وآخر متعلق ببيع الملابس والأحذية، على مجموعة من التجهيزات العصرية ومرافق عديدة إلى جانب حراس للأمن الخاص.

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