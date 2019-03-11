رئيسة المجلس الوطني الاتحادي للإمارات : سيادة المغرب لا تقبل أي جدل أو نزاع

هبة بريس ـ الرباط

جددت رئيسة المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة، السيدة أمل بنت عبد الله القبيسي، اليوم الاثنين بالرباط خلال استقبالها من طرف رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، تأكيد موقف بلادها من الوحدة الترابية ، مبرزة أن سيادة المغرب لا تقبل أي جدل أو نزاع.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن السيدة أمل بنت عبد الله القبيسي ثمنت عاليا الدعوة التي وجهها جلالة الملك محمد السادس إلى الجزائر لفتح باب الحوار، ونوهت بهذه المبادرة الملكية كوسيلة لحل الخلاف بين المغرب والجزائر.

من جهة أخرى، أشادت المسؤولة الإماراتية، التي تقوم بزيارة إلى المغرب، بالاستقرار الذي تنعم به المملكة وكذا بمستوى التقدم الذي تعرفه، كما عبرت عن سعادتها لمستوى العلاقات المغربية الإماراتية، مبدية رغبة بلادها في تطويرها، لا سيما في مجالات التعليم العالي والصناعة التقليدية والتنمية المستدامة.

من جهته، أعرب السيد العثماني عن شكره للدعم الإماراتي للمملكة بشأن النزاع المفتعل حول قضية الصحراء المغربية، معتبرا أن تهديد الوحدة الترابية تهديد للشعوب في استقرارها وفي سيادتها.

وشدد رئيس الحكومة على أن الرابطة التي تجمع بين المملكة المغربية والإمارات العربية المتحدة متجذرة وإنسانية وأخوية، وأن الصداقة بين الشعبين دائمة ومستمرة.

كما أشاد رئيس الحكومة، خلال هذا اللقاء الذي حضره على الخصوص سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في الرباط وعدد من المسؤولين أعضاء المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بمستوى العلاقات المغربية الإماراتية في شقها السياسي، وبالجهود المبذولة من أجل تعزيز هذه العلاقات لتشمل باقي المجالات الاقتصادية والثقافية.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0