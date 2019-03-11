تفاصيل جديدة في جريمة قتل شاب لوالده و احراقه ثم طمره في حفرة

ضاهر محمد: مراكش

علمت هبة بريس قبل قليل ان عناصر الدرك الملكي التابعة للمركزالقضائي لقلعة السراغنة تمكنوا من توقيف شاب يبلغ من العمر 19 سنة كان موضوع مذكرة بحث جراء ارتكابه لجريمة قتل في حق والده

وقدم الشاب على قتل والده بوحشية بواسطة رصاص بندقية صيد وقام بعدها على حرق جثة والده واخفى معالمها في صهريج مخلفات المرجان الذي تقذفه معصرة الزيتون التي تعود ملكيتها لوالده .

وكان الشاب العاق لوالده قد نفذ عملية القتل اسبوعا قبل عيد الاضحى الماضي ليستمر مسلسل البحث عن الوالد حيث تم اعتباره في عداد المختفين والمتغيبين وتم ابلاغ الشرطة بالاختفاء. وبعدها دخل المجرم العاق لوالديه في دوامة نفسية حادة اذ اصبح يتعاطى للمخذرات ويعاقر الخمر ويحمل سكاكين واسلحة بيضاء ويمتطي دراجة نارية كان يقودها بطريقة جنونية وحاول بيع تجهيزات معصرة والده الا ان عمه واجه المشترين وطردهم.

و توجهت والدة القاتل يوم امس الى مركز الدرك وابلغت عن الجريمة مؤكدة للمحققين ان ابنها قد قتل والده بطريقة وحشية واحرق جتثه واخفى معالم وآثار عمله الوحشي.

واتتقلت عناصر الشرطة العلمية من القلعة مدعومة بنظيرتها من مراكش الى عين المكان حيث تمكنت من العثور على بقايل جثة الرجل القتيل الذي قتله ابنه بطريقة وحشية واخفى معالم جريمته.

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