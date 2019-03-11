مؤتمر اللجنة الاقتصادية لإفريقيا بمراكش..محطة مهمة لاعتماد استراتيجية إفريقية

هبة بريس ـ الرباط

أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا، السيد محمد عروشي، أن الدورة ال 52 للجنة الأممية التي ستحتضنها مراكش، من 20 إلى 26 مارس الجاري، تشكل محطة مهمة لاعتماد استراتيجية إفريقية للسياسة المالية والتجارة والقطاع الخاص في العصر الرقمي.

وأوضح السيد عروشي، في تدخله خلال اجتماع تحضيري للدورة ال 52 للجنة الاقتصادية لإفريقيا، اليوم الاثنين بمقر اللجنة بأديس أبابا، أن مؤتمر مراكش “يأتي في مرحلة حاسمة يشهدها مسلسل التنمية بالقارة الإفريقية”، ويمثل “منعطفا تاريخيا”، بالنظر لكونه سيمكن إفريقيا من “وضع استراتيجية إفريقية للسياسة المالية والتجارة والقطاع الخاص في العصر الرقمي”.

وفي هذا السياق، قال السيد عروشي إنه “لشرف كبير أن تحظى المملكة المغربية باستضافة المؤتمر السنوي للجنة الاقتصادية لإفريقيا”، مؤكدا أن “السلطات المغربية اتخذت كافة التدابير لضمان أفضل الظروف اللازمة لنجاح هذا الحدث التاريخي”.

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