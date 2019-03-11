وجدة .. توقيف عصابة تنشط في مجال “الهجرة غير المشروعة”

هبة بريس ـ الرباط

تمكنت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتنسيق مع المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة ومصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف سبعة مشتبه فيهم، من بينهم مواطنان مغربيان وخمسة آخرون ينحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكات إجرامية تنشط في مجال تنظيم الهجرة غير المشروعة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه جرى تنفيذ هذه التدخلات الأمنية في إطار عملية مشتركة ومتزامنة، تم القيام بها صباح اليوم الاثنين، وأسفرت عن توقيف المشتبه فيهم بكل من مدينة وجدة ونواحيها. كما أسفرت عن ضبط 81 من المترشحين للهجرة السرية من مواطني دول إفريقيا جنوب الصحراء، من بينهم 26 امرأة و7 من الأطفال القاصرين.

وأضاف المصدر أن عمليات التفتيش التي واكبت هذه العملية أسفرت أيضا عن حجز أربع سيارات تستعمل في نقل المرشحين للهجرة السرية، فضلا عن مجموعة من الأسلحة البيضاء والهواتف المحمولة وكذا جوازات السفر التي تخص ضحايا هذه الشبكات الإجرامية.

وأشار البلاغ إلى أنه تم إخضاع المشتبه فيهم السبعة لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بغرض تحديد الامتدادات الوطنية لهذه الشبكات الإجرامية، وكذا الكشف عن ارتباطاتها المحتملة خارج المغرب، فضلا عن توقيف كافة المساهمين والمشاركين المتورطين في نشاطها.

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