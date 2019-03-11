العثماني ينتشي برفض القضاء الطعون المقدمة في حق رئيسة “جماعة الزهور”

هبة بريس - المحمدية

كشف الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني، عن رفض المحكمة الإدارية بمدينة الرباط طلبات الطعن المقدمة في ملف انتخاب رئيسة جماعة مدينة المحمدية، إيمان صابر.

هذا وغرد سعد الدين العثماني على موقع التواصل الإجتماعي تويتير موردا الخبر، ومنتشيا بالقرار الإداري ضد الطعون المقدمة من قبل حزبي الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار .

هذا وكان محمد العطواني، مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار بالانتخابات التي جرت سابقا لفرز رئيس جديد خلف لحسن عنترة، قد كشف في تصريح آنذاك لجريدة هبة بريس أنه «تعرض لإعتداء عنيف من قبل أشخاص يتبين من أنهم خارج مدينة المحمدية“، مضيفا على أنه تم كسر عدد من أضلاععه، وأنه يتوفر على شهادة عجز طبية لمدة 32 يوما.

واعتبر مرشح الحمامة التي كتب لها ألا ترفرف في سماء المحمدية، بأن ”العدالة والتنمية لا يملك الأغلبية المطلقة، فهو يملك 23 عضوا وتحالفنا يملك 23 عضوا، وهذا الإدعاء بالتوفر على الأغلبية المطلقة هو باطل من أساسه، لقد صوت 22 عضوا على الرئيسة الجديدة، وامتنع عضو من داخل فريق العدالة والتنمية عن التصويت، ولو شاركت في الإجتماع لحسمت النتيجة لصالح التجمع الوطني للأحرار“.

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