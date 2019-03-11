أزمة صحية تدخل مراد العشابي لإحدى مستشفيات فرنسا

ربيع بلهواري _ هبة بريس

أصيب الفنان المغربي مراد العشابي صاحب برنامج “لاعلاقة”، بوعكة صحية بعد أن أحس بألم شديد على مستوى العين وعياء مفاجىء، حيث تم نقله إلى احدى المستشفيات الخاصة بفرنسا لتلقي العلاج.

وخضع العشابي لعملية جراحية ناجحة على مستوى العين، ومن المنتظر أن يستانف أنشطته الفنية خلال الاسابيع القليلة المقبلة.

هذا ويعتبر العشابي من اشهر الفنانين المغاربة الشباب الذين يتمتعون بزاد معرفي وموهبة متفردة، و يعتبر برنامجه الشهير “عندي مايفيد” الذي يبث على قناة “تيلي ماروك” من بين النقط المضيئة، القليلة، في الإعلام السمعي البصري المغربي الذي يحقق نسب متابعة قياسية كل اسبوع، كما حقق برنامجه “الكاميرا ضاحكة” نجاحا كبيرا ، ولعب بطولة مسلسل “لوزين” على نفس القناة الذي شارك في بطولته نسب متابعة قياسية.

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