يهم المترشحين الاحرار لنيل شهادة الBTS.. الوزارة تفرج عن اللوائح الأولية

هبة بريس

أنهت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية إلى علم كافة المترشحات والمترشحين الأحرار لامتحان نيل شهادة التقني العالي(BTS) دورة ماي 2019، أنه تم يومه الاثنين 4 مارس 2019، الإعلان عن اللوائح الأولية للمترشحات والمترشحين الأحرار المقبولين لاجتياز امتحان هذه الدورة، وذلك على البوابة الإلكترونية للوزارة http://btslibre.men.gov.ma .

وأفادت الوزارة، اليوم الاثنين، أنه سيتم تخصيص الفترة الممتدة من 05 إلى 14 مارس 2019 لتقديم الشكايات إلى مركز التكوين الذي أودع فيه المترشح ملف ترشيحه، وذلك بالنسبة للترشيحات التي لم يتم قبولها.

وأضافت الوزارة أنها ستتولى نشر اللوائح النهائية للمترشحات والمترشحين الأحرار المقبولين لاجتياز الامتحان المذكور يوم 20 مارس 2019.

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