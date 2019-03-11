العثماني يتباحث مع وفد إماراتي سبل تعزيز العلاقات الثنائية

هبة بريس - الرباط

استقبل رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، يوم الاثنين 11 مارس 2019 أمل بنت عبد الله القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة، التي تقوم بزيارة إلى المغرب.

وفي مستهل اللقاء، أوضح رئيس الحكومة أن الرابطة التي تجمع بين المملكة المغربية والإمارات العربية المتحدة متجذرة وإنسانية وأخوية، وأن الصداقة بين الشعبين دائمة ومستمرة.

كما أشاد رئيس الحكومة بمستوى العلاقات المغربية الإماراتية في شقها السياسي، وبما يُبذل من أجل تعزيز هذه العلاقات لتشمل باقي المجالات الاقتصادية والثقافية.

وبخصوص موقف دولة الإمارات العربية المتحدة من قضية الصحراء المغربية، عبّر السيد رئيس الحكومة عن شكره للدعم الإماراتي للمغرب بشأن النزاع المفتعل حول قضية الصحراء المغربية، معتبرا بأن تهديد الوحدة الترابية، تهديد للشعوب في استقرارها وفي سيادتها.

الأمر الذي شددت عليه أمل بنت عبد الله القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة التي جددت تأكيد موقف بلدها من الوحدة الترابية، مبرزة أن سيادة المغرب لا تقبل أي جدل أو نزاع.

وفي هذا الصدد، ثمنت رئيسة المجلس الوطني الاتحادي عاليا الدعوة الأخيرة لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله التي وجهها إلى الجزائر لفتح باب الحوار، ونوهت بالمبادرة الملكية كوسيلة لحل الخلاف بين المغرب والجزائر.

وأشادت المسؤولة الإماراتية بالاستقرار الذي تنعم به المملكة وكذا بمستوى التقدم الذي تعرفه، كما عبرت عن سعادتها لمستوى العلاقات المغربية الإماراتية، مبدية رغبة بلدها في تطويرها لا سيما في مجالات التعليم العالي والصناعة التقليدية والتنمية المستدامة.

حضر هذا الاجتماع على الخصوص سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في الرباط وعدد من المسؤولين أعضاء المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0