إيما نافارو : المغرب شريك مهم للغاية بالنسبة للبنك الأوربي للاستثمار

هبة بريس

أكدت نائبة رئيس البنك الأوربي للاستثمار المكلفة بأنشطة هذه المؤسسة المالية بمنطقة المغرب العربي إيما نافارو، اليوم الإثنين بالرباط، أن المغرب “يعد شريكا مهما للغاية” بالنسبة للبنك.

وأعربت نافارو، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عقب مباحثات أجرتها مع كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، مونية بوستة، عن استعداد البنك الأوربي للاستثمار لتعزيز التعاون مع المملكة من خلال دعم مجموعة من المشاريع الاستثمارية.

وقالت نافارو، التي تقوم بزيارة عمل للمملكة يومي 11 و 12 مارس الجاري، إن البنك الأوربي للاستثمار مستعد لدعم المشاريع الاستثمارية المحفزة على خلق النمو الاقتصادي وإحداث فرص الشغل.

وكان البنك الأوربي للاستثمار قد أفاد، في بيان له، بأن السيدة نافارو ستلتقي خلال زيارتها للمغرب بأعضاء في الحكومة إلى جانب العديد من الممثلين الدبلوماسيين والماليين. كما أنها ستوقع على اتفاقية للتمويل تهدف إلى دعم وتعزيز البنيات التحتية للطرق السيارة بالمغرب وكذا على بروتوكول للتفاهم مع صندوق الضمان المركزي .

وقد خصص البنك الأوربي للاستثمار منذ سنة 2007 حوالي 5 ملايير أورو لتمويل مجموعة من المشاريع الجديدة همت قطاعات حيوية في الاقتصاد المغربي كالنقل الحضري والطاقة والقطاع الخاص والماء والتطهير والتربية وتكوين الشباب .

وحسب المصدر ذاته، فإن المغرب يعد ثاني أكبر مستفيد من التمويلات التي يقدمها البنك الأوربي للاستثمار من بين دول الجوار في جنوب أوروبا بنسبة 25 في المائة من الاستثمارات الإجمالية لهذه المؤسسة المالية الأوربية بالمنطقة .

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