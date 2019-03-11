العثور على جثة أربعيني ونقل عشيقته لقسم الانعاش بمراكش

ضاهر محمد؛ مراكش

علمت هبة بريس من مصادر موثوقة، ان دوار الحاج العربي بجماعة السويهلة بعمالة مراكش، عاش قبل قليل على وقع العثور على جثة اربعيني، وبجانبه عشيقته التي تم نقلها صوب مستعجلات مستشفى ابن طفيل لتلقي الاسعافات نظرا لاصابتها بجروح بليغة على مستوى الجسد.

وحسب نفس المصادر، فالضحية البالغ من نحو 48 عاما والذي يقطن بدوار علي بن ايعيش بجماعة السويهلة، كان برفقة امرأة تجهل طبيعة العلاقة التي تجمع بينهما، قبل أن ينشب بينهما خلاف انتهى بجريمة قتل، في الوقت الذي نقلت فيه المعنية بالأمر في حالة خطيرة الى قسم المستعجلات بمستشفى ابن طفيل بمراكش.

وتم نقل جثة الهالك صوب مستودع الاموات من اجل التشريح الطبي، كما فتحا عناصر الدرك تحقيقا لمعرفة اسباب الجريمة تحت اشراف النيابة العامة باستئنافية مراكش.

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