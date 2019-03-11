الأعرج يكشف عن إنشاء صندوق وطني لتنمية الصحافة الإلكترونية

هبة بريس – الرباط

كشف وزير الإتصال والثقافة، محمد الأعرج، على أن وزارته تعمل على إعداد مشروع قانون جديد يتعلق بالصحافة الإلكترونية بهدف مواكبة المستجدات المتعلقة بهذا القطاع”، مؤكداً على أنه حان الوقت لإيجاد إطار قانوني جديد يتعلق بالصحافة الإلكترونية، وكذا إيجاد إطار قانوني للمقاولة الإعلامية الرقمية.

وأشار الوزير محمد الأعرج، الذي حل ضيفا صبيحة يومه الإثنين على وكالة المغرب العربي للأنباء بمدينة الرباط، إلى أن مدونة الصحافة والنشر الأخيرة تضمنت تسع مواد تتعلق بالصحافة الإلكترونية، موضحا بأنه ولحدود الساعة أقدم 314 موقعا بملائمة وضعيتها مع القانون الجديد من ضمن 850 موقعا مصرح بها.

وأوضح الأعرج، بأن وزارته تتجه إلى إخراج مولود جديد، و يتعلق الأمر بخلق صندوق لتشجيع القراءة، و صندوق وطني لتنمية الصحافة الإلكترونية، حيث ستعمل الوزارة الوصية على القطاع على خلق الشروط القانونية لإحداث الشراكة ما بين القطاع العام والخاص من أجل الاستثمار في مجال الصحافة الإلكترونية.

ولم يفوت الأعرج الفرصة للكشف عن الإجراءات الواجب اتخاذها في حق المواقع الإلكترونية التي لم تعمل على ملائمة وضعيتها لحدود الساعة مع قانون الصحافة والنشر، حيث أوضح بأنه سيعمل على عقد اجتماع يجمع وزارته والمجلس الوطني للصحافة ورئاسة النيابة العامة بعد انتهاء فترة الملاءمة من أجل اتخاذ المتعين وفق الضوابط القانونية.

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