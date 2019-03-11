مصري يقتل أولاده الثلاثة بطريقة بشعة ويوثق جريمته بالفيديو

هبة بريس - وكالات

أقدم مواطن مصري على تنفيذ جريمة بشعة في منطقة المرج، بقتله أطفاله الثلاثة وإصابة زوجته الثانية بالعمى، حيث تم توثيق الجريمة الشنيعة بالفيديو باستخدام الهاتف المحمول.

وبدأ الكشف عن الجريمة، عندما قامت الزوجة المصابة بالعمى بالتواصل مع أحد البرامج التلفزيونية في مصر، وقالت أن زوجها ضربها حتى أصابها بالعمى، ثم قام بعد ذلك بقتل أطفاله الثلاثة بمساعدة زوجته الأولى.

وتوجهت الشرطة على الفور وألقت القبض على المتهم، الذي قال إنه كان متزوجا من سيدة تكبره في السن، ولم تنجب منه، وعقب ذلك تزوج بأخرى وأنجبت له 3 أطفال في أعمار مختلفة، وقامت زوجته الأولى بتحريضه على قتل أبنائه مدعية أنهم ليسوا من صلبه وأنه غير قادر على الإنجاب، وأنها سوف تقوم بإعطائه أموالا بجانب تسجيل شقة باسمه.

وأضاف المتهم خلال التحقيقات، أنه قام بالاعتداء على زوجته الثانية، وأصابها بالعمى، ثم أعد مع زوجته الثانية إناء كبير الحجم مملوءا بالماء وقاما بكتم أنفاس الأطفال بداخله، ثم توثيق لحظات القتل بواسطة كاميرا الموبايل، والتخلص من الجثث عن طريق رميها في الترعة.

وعثرت الشرطة المصرية على “فلاش ميموري”، يحتوي على مقطع فيديو لحظة ارتكاب جريمة قتل الأطفال ووضعهم داخل جوال تمهيدا لإلقائهم في الترعة، وكشفت التحريات عن مسؤولية زوجتي المتهم الاثنتين في وقوع الجريمة بسبب خلافاتهما الأسرية.

وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة وقوع مشاجرة بين السيدتين، ما دفع المتهم بالتعدي على إحداهما وأثناء محاولة الأطفال الدفاع عن والدتهم اعتدى عليهم ما أسفر عن مصرعهم، وإصابة والدتهم بالعمى.

وأمرت نيابة حوادث شرق القاهرة بحبس الأب 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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