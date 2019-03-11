استفاد منها أزيد من 5000 شخص .. قافلة طبية باقليم ميسور

هبة بريس

نظمت عمالة اقليم ميسور بتنسيق مع جمعيات ADEF والجمعية المغربية للصحة والبيئة ومندوبية وزارة الصحة، ومؤسسة محمد الخامس للتضامن قافلة طبية جراحية باقليم ميسور.

و استفاد 3100 شخص من فحوصات طبية مجانية، كما تم توزيع الادوية مجانا على 2023 مريض.

كما سجلت القافلة استفادة 60 امراة من الفحص براديو الثديmammographie، وتم القيام ب75 عملية جراحية و 117 فحوصات بجهاز الاكوكرافيا، و 248 فحوصات بالراديو.

و ساهمت ادارة مستشفى ميسور واطرها في انجاح هذه القافلة، كما تجندت مصالح عمالة بولمان تحت اشراف السيد عامل صاحب الجلالة في انجاح هذه القافلة وإعطائها الدعم الكامل.

هذا ولقيت القافلة الطبية استحسانا واشادة كبيرتين من قبل الساكنة التي اعتبرتها مبادرة طيبة ومحمودة من قبل الجهات المنظمة.

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