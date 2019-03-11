حسابات مرافقة الرجاء أو الحسنية لنهضة بركان إلى ربع نهائي كأس “الكاف”

هبة سبور – شفيق عنوري

حسم نهضة بركان تأهله إلى الدور ربع النهائي من كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، على رأس مجموعته، وذلك بعد فوزه على ضيفه أوتوهو الكونغولي بثلاثية نظيفة، برسم الجولة الخامسة من دور المجموعات.

وتأجل حسم البطاقة الثانية من المجموعة إلى غاية الجولة الأخيرة، التي ستعرف استضافة حسنية أكادير لنهضة بركان، ورحيل الرجاء إلى الكونغو لمواجهة أوتوهو.

ويحتاج حامل لقب البطولة الرجاء، لتحقيق الفوز خارج قواعده وانتظار تعثر حسنية أكادير أمام ضيفه بركان، إما بالتعادل أو الخسارة.

وفي المقابل فإن الحسنية، سيعبر للدور المقبل في حال فوزه على الفريق البرتقالي، وانتهاء مباراة الرجاء وأوتوهو، بخسارة الأخير أو التعادل.

ويبقى الفريق الكونغولي الأوفر حظا، حيث سيتأهل في حال فوزه على الرجاء مهما كانت نتيجة لقاء الحسنية ونهضة بركان، باعتبار أنه يتفوق على “غزالة سوس” في المواجهات المباشرة.

كما يمكن لأوتوهو العبور للدور القادم في حال تعادله في مباراته أمام الرجاء، مع تعثر الحسنية أمام بركان، سواء بالخسارة أو التعادل.

يشار إلى أن بركان يتصدر المجموعة برصيد 11 نقطة، فيما يأتي أوتوهو ثانيا ب5 نقاط، بالتساوي مع حسنية أكادير، فيما يتذيل الرجاء ترتيب المجموعة ب4 نقاط.

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