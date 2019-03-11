إدارة الزمالك تفرض عقوبة ثقيلة على أحداد

هبة سبور – شفيق عنوري

فرضت إدارة الزمالك المصري عقوبة ضخمة على لاعبها المغربي، حميد أحداد، بسبب تعمد استفزازه للاعبي غورماهيا الكيني، خلال المباراة التي جمعت الفريقين أمس الأحد.

وقررت إدارة الزمالك تغريم أحداد 300 ألف جنيه، أي ما يعادل 165 ألف درهم مغربي، وذلك بعد وقوفه على الكرة في مباراة الأمس.

وقال رئيس الزمالك، مرتضى منصور، إن مثل هذه التصرفات مرفوضة داخل الزمالك، مؤكدا أن ما وقع يجب ألا يتكرر مرة أخرى.

يشار إلى أن المبارا انتهت بفوز الزمالك على غور ماهيا، برباعية نظيفة.

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