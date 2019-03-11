تارودانت .. “البيجيدي” على صفيح ساخن بعد تورط مستشار في تنظيم ” داعش”

ع اللطيف بركة – هبة بريس

مباشرة بعد اعتقال مستشار جماعي ب ” سيدي بوموسى” ينتمي لحزب المصباح بإقليم تارودانت، يشتبه في انتماءه للتنظيم الارهابي ” داعش” قبل يومين من طرف عناصر ” البسيج”، تسود حالة ” ترقب” وسط الكتابة الاقليمية للحزب بتارودانت، والتساءل حول تفعيل قرار عزل المستشار ” المتورط” في ملف ” الارهاب” .

وكانت ” هبة بريس” سباقة في نشر مقال، بعدما أقدم المستشار نفسه في مناسبة ” عيد الاضحى” عن أخد ” ميكروفون ” من إمامة المسجد ليخطب في الناس، وهو ما أثار ردود فعل أنذاك بين ساكنة الدوار .

الموقوف كان يشغل مهمة بعدد من الجمعيات بالمنطقة، بعضها متعلق ب”محاربة الأمية” وجمعية أخرى تتعلق بمياه الشرب، والتي سنرجع في اعدادنا القادمة للخوض في الجمعيات التي تتلقى دعم من وزارة التعليم ، والتي تضم اشخاص ينتمون حزبيا.

وفي نفس السياق، شمل الاعتقال كذلك في نفس الملف شاب أخر ابن أحد التجار المعروفين بأولاد التايمة، والذي اعتقلته ” البسيج” في نفس اليوم، والذي يشتبه في انتماءه الى تنظيم ” داعش” .

كما سبق لنفس الجهاز، ان اعتقل شاب عشريني، يشتبه في موالاته للتنظيم الإرهابي “داعش”، في يوم 25 فبراير الماضي، بمحل للنجارة بمركز جماعة سيدي موسى الحمري بإقليم تارودانت.

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