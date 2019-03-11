المكفوفون المعطلون يستنكرون الإقصاء ويشيدون بحزب ”زيان“‎

هبة بريس – الرباط

أصدرت التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات بالمغرب بلاغا للرأي العام الوطني، تستنكر من خلاله تلاعبات و إقصاء لفئة المكفوفين في التمثيليات الحزبية، مع اشادتها بالحزب المغربي الحر، الذي يرأسه محمد زيان.

وجاء في بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه، على أن التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات بالمغرب وعلى مرور سنين طويلة ظلت غائبة عن الساحة السياسية بالمغرب لما تعرفه من تلاعبات و إقصاء لفئة المكفوفين في التمثيليات الحزبية عبر مكوناتها المعروفة لاعتبارات لا نعرف أسبابها في دولة الحق و القانون.

وأضاف البلاغ، أنه ”في سابقة للتنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات بالمغرب وبعد تشاور و نقاش طويلين حول موضوع الأحزاب السياسية وما لمسناه في الحزب المغربي الحر من جد و إخلاص واضحين في كل القضايا التي تهم المغاربة عموما ومن خلال تجاربه السابقة وحنكته السياسية المعروفة عبر العديد من الملفات وبعد لقاء جمع ممثلي التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات بالمغرب يوم السبت 9 مارس الجاري و احد كوادر الحزب المغربي الحر الأمين العام السيد محمد زيان حول الأوضاع الكارثية التي تعيشها فئة المكفوفين بالبلاد جراء تهميش و إقصاء متعمدين من لدن الحكومة المغربية“.

واسترسل البلاغ، بالقول :”فقد أبدى الحزب المغربي الحر عزمه رفقتنا يدا في يد على المضي قدما للدفاع عن القضية و وضع خطة مستقبلية تساهم في النهوض بملف المكفوفين المعطلين وبدل كل ما يمكنه فعله وإيانا لرفع الحيف و الظلم و الإقصاء و التهميش عن هذه الفئة من الشعب المغربي“.

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