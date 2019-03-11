تطوان: الدائرة السابعة للشرطة تطيح بمشتبهين وبحوزتهما أزيد من 6000 قرص مخدر

يسير الإيحيائي _ هبة بريس _

تمكنت عناصر الدائرة السابعة للشرطة التابعة لولاية أمن تطوان، مساء أمس الأحد، من توقيف شخصين، أحدهما من ذوي السوابق القضائية العديدة فيما الآخر قاصر يبلغ من العمر 16 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في حيازة وترويج الأقراص الطبية المخدرة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى توقيف المشتبه فيه الرئيسي رفقة مساعده القاصر على متن سيارة خفيفة بمدخل مدينة تطوان، حيث أسفرت عملية تفتيش الناقلة عن حجز ستة آلاف قرص طبي مخدر من نوع “ريفوتريل”، فيما أسفرت عملية تفتيش منزله بنفس المدينة عن حجز سيارة أخرى فضلا عن هواتف نقالة ومبلغ مالي من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم، حسب المصدر ذاته، الاحتفاظ بالمشتبه فيه الراشد تحت تدبير الحراسة النظرية، والمراقبة الشرطية بالنسبة للقاصر، وذلك على خلفية البحث الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، التي تأتي تتويجا للمجهودات التي تبذلها المصالح الأمنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

هذا وتعرف مدينة تطوان المتاخمة للحدود الإسبانية إنتشارا واسعا لتجارة هذه السموم رغم الجهود الحثيثة المبذولة من السلطات المعنية للقضاء على الظاهرة حيث يبقى السؤال المطروح كما العادة: هل تمطر سماء تطوان هذه الكميات الهائلة من المؤثرات العقلية أم أن مصدرها يتسلل من الحدود في غفلة التلاوين الأمنية المرابطة هناك؟.

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