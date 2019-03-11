بريطانيا – الاتحاد الاوروبي : تعديل اتفاقية ” بريكسيت” تصل الباب المسدود

ع اللطيف بركة : هبة بريس

قال مكتب رئيسة الوزراء البريطانية ” تريزا ماي” ان مفاوضات مندوبيها مع لجنة من الاتحاد الاوروبي ، حول تعديل خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي قد وصلت الطريق ” المسدود .

هذا وقد سبق لرئيس المفوضية الأوروبية “جان كلود يونكر” ورئيسة الوزراء البريطانية “تيريزا ماي”، ان أعلنا في بيان مشترك أن فريقي المفاوضين من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا سيجريان “محادثات جديدة” في محاولة لإخراج اتفاق بريكسيت من الطريق المسدود.

وورد في البيان الذي نشر بعد لقاء يونكر وماي في بروكسل “على الرغم من الصعوبات، اتفق المسؤولان على أن يجري فريقاهما محادثات لمعرفة ما إذا من الممكن إيجاد حل ينال” تأييد غالبية أعضاء البرلمان البريطاني و”يحترم” الشروط التي حددتها الدول الأعضاء الـ27. وتابع نفس المصدر أن المسؤولين “سيلتقيان مجددا” بحلول نهاية الشهر، غير أن المفاوضات بهذا الشأن لم تخرج بأي حلول.

وفي نفس السياق ، لكبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في ملف بريكسيت “ميشال بارنييه” أن التقى مؤخرا في ستراسبورغ ستيف باركلي الوزير البريطاني لبريكسيت، كما عقد البرلمان الأوروبي جلسة عامة.

وتبقى النقطة الخلافية الأساسية بالنسبة إلى لندن هي مسألة الحدود الإيرلندية، لكن المسؤولين الأوروبيين أكدوا مرارا أنهم يرفضون إعادة فتح المفاوضات حول اتفاق الخروج الذي يتضمن إجراء مثيرا للجدل حول “شبكة الأمان”.

وتبدو مهمة ماي صعبة باعترافها شخصيا، إذ إن الأوروبيين أكدوا باستمرار أن اتفاق الانسحاب “ليس مفتوحا” لإعادة التفاوض. لكن كل الأطراف يؤكدون أنهم يريدون تجنب سيناريو بريكسيت بلا اتفاق في 29 مارس الجاري. أما لندن فتعول على تصويت لبرلمانها الذي رفض بغالبية عظمى التسوية مطلع العام الجاري.

في سياق متصل، حذر حاكم بنك إنكلترا مارك كارني الخميس بأن اقتصاد المملكة “غير جاهز بعد” للخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، مشيرا إلى الضغوط التي تواجهها الشركات بفعل الغموض المحيط بشروط بريكسيت.

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