تفاصيل محاولة قتل حكم بالبطولة من طرف لاعبي و مسؤولي فريق مغربي

هبة بريس – القسم الرياضي

همجية و وحشية و عنف إجرامي ، كانت تلك تصرفات لاعبي و مسؤولي فريق مغربي لكرة القدم يمارس بعصبة الغرب حين اعتدوا على حكم وطني مباشرة فور صافرة نهاية إحدى المباريات هذا الأسبوع.

و حسب الصور و الفيديوهات التي توصلنا بها، فقد قام لاعبو فريق هاو يمارس بعصبة الغرب لكرة القدم بالاعتداء على الحكم الوطني “ع.ز” و الذي يعتبر من بين خيرة الحكام الوطنيين الشباب بعصبة الغرب.

و كانت لجنة التحكيم بعصبة الغرب قد عينت الحكم “ع.ز” لقيادة مقابلة قمة بطولة القسم الشرفي الممتاز و التي جمعت بين متصدر الترتيب نادي سبو القنيطري و وصيفه جمعية لالة ميمونة.

و وفق ذات المقاطع و الصور المتحصل عليها، فقد هاجم اللاعبون و المسيرون حكم المباراة و هم مدججين بأسلحة و هراوات و حجارة و أسقطوه أرضا و انهالوا عليه بالضرب و الركل و الرفس في مشاهد إجرامية مقززة.

و استنادا لمصادر مطلعة، فلولا الألطاف الإلهية و التدخل المتأخر لعناصر الدرك و القوات المساعدة لكان الحكم “ع.ز” في عداد الموتى بعدما اعتدى عليه اللاعبون و دكة بدلاء أحد الفريقين بشكل عدواني.

و يتوقع أن تنزل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عبر ممثلها عصبة الغرب أقصى العقوبات في حق لاعبي و مسيري الفريق المعني بالأمر قد تصل حد حرمانه و لاعبيه من مزاولة أي نشاط كروي مدى الحياة، فيما الملف آلان معروض أمام النيابة العامة للبث في الدعوى القضائية التي تم رفعها في انتظار اعتقال المتهمين و الذين ظهر عدد منهم بشكل واضح في مقطع فيديو مصور و هم يعتدون على الحكم.

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