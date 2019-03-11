زياش يواصل تألقه مع أياكس

هبة سبور – شفيق عنوري

واصل الدولي المغربي حكيم زياش، صانع ألعاب أياكس أمستردام الهولندي، تألقه مع فريقه، وذلك خلال مباراة فورتونا سيتارد برسم الجولة ال25 من “الإيرديفيزي”.

وقدم زياش مباراة مميزة في الخط الأمامي للفريق، حيث منح تمريرة الهدفين الأول لتاديتش في الدقيقة ال4، والثاني لديفيد ناريس في الدقيقة ال27.

وأرغمت الآلام التي شعر بها “المايسترو المغربي” على أن يطلب من مدربه تغييره، ليغادر اللقاء في الدقيقة ال73، فاسحا المجال لمواطنه زكرياء لبيض للمشاركة في المباراة التي انتهت لصالح أياكس برباعية نظيفة.

ويحتل أياكس المركز الثاني في ترتيب الدوري الهولندي، برصيد 59 نقطة مع مباراة ناقصة، بفارق خمس نقاط عن بي إس في آيندهوفن المتصدر.

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