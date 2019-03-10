زلزال التهميش يضرب مدينة تازة فهل من منقذ .. ؟

ع محياوي – هبة بريس

مازالت مدينة تازة، لم تحجز ورقة سفرها في قطار التنمية الشاملة التي استفادت منه عدة مدن مغربية، حيث بدا واضحا هذا التعثر آتي من المجلس الحالي الذي فقدت الساكنة ثقته فيه .

متحدث لـ ” هبة بريس ” خرج عن صمته للتعبير عن سخطه وتذمره من اللامبالاة والحيف والإقصاء والتهميش الذي طال البنية التحتية المتدهورة بالمدينة ، سيما تلك المتعلقة بالإنارة العمومية و الطرق “المحفرة” وسط شوارع المدينة و أحيائها المهمشة في غياب استثمارات تعود بالنفع على شباب المدينة العاطل عن العمل بالإضافة إلى سوء تدبير وتسيير الشأن العام المحلي .

وأكد الكتحدث ان مدينتهم تعيش حالة احتقان اجتماعي وسط تساؤلات كبرى حول مآل مستقبل مدينة تازة حيث أنه منذ الانتخابات الجماعية الأخيرة والمواطنين ينتظرون الفرج ويأملون بداية ولاية تنسيهم مرارة حصيلة المجالس السابقة إلا أن العكس كان هو الصحيح بصعود مجلس هدم تطلعات الساكنة .

واردف ذات المتحدث ان ، فكانت المجلس لم يأتي بجديد امام غياب مشاريع تنموية و مخططات استراتيجية تولد برامج استثمارية للمنطقة، بل الأدهى من ذلك هناك من المواطنين من فقد الأمل وفضل الانخراط في بعض الجمعيات أملا في لطف دعم المجلس الإقليمي ، لافتا الى ان مدينة تازة تعد أسوأ مدينة في المغرب و تعيش التهميش و الإقصاء .

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