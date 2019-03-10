العثماني : المغربيان ضحيتا تحطم الطائرة الاثيوبية كانا ضمن وفد للأمم المتحدة

بعد بلاغ وزارة الخارجية المغربية بخصوص وضعها لرقم هاتفي خاص لعائلات المغربيين ضحايا الطائرة الاثيوبية التي تحطمت صباح اليوم الاحد 10 مارس ، وبعد توالي الانباء وتضاربها بخصوص هوية الضحيتين وطبيعة عملهما كشف سعد الدين العثماني رئيس الحكومة معطيات بخصوصهما .

وقال سعد الدين العثماني، في تدوينة فايسبوكية، قبل قليل، أن الضحيتين كان من المقرر أن يشاركا ضمن الوفد المغربي في الاجتماع السنوي للأمم المتحدة حول البيئة بنيروبي.

وتقدم العثماني بتعازيه لعائلة الضحايا، ويتعلق الأمر ببن أحمد شهاب، المدير الجهوي للتنمية المستدامة بجهة درعة تافيلات، وحسن السيوطي أستاذ جامعي في جامعة الحسن الثاني في الدار البيضاء، أب لطفلين.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 0 1