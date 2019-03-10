متطوعون ينظمون حملة تنظيف جبل “تزيران” بباب برد

اس.بويعقوبي - هبة بريس

في إطار الأنشطة البيئية المبرمجة من طرف جمعية تزيران للتنمية السياحية باب برد ، وتماشيا مع أهدافها الرامية إلى الإهتمام بالبيئة والفضاء الطبيعي، وتحت شعار ” تزيران نظيفة ” نظمت جمعية تزيران للتنمية السياحية باب برد هذا اليوم السبت 9 مارس 2019 نشاط بيئي تمثل في حملة لجمع الأزبال والنفايات المتراكمة في جبل تزيران حيث عمل أعضاء الجمعية بمعية شباب متطوعون استجابوا لنداء حملة النظافة على تنقية الاماكن المهمة بالجبل.

وانطلق النشاط البيئي من اعلى جبل تزيران حيث تم جمع معظم النفايات والازبال المتواجدة هناك، بعد ذلك تم التوجه نحو محطة الاستراحة تعشاشت لتتم تنقيتها هي الأخرى، وتم نقل الازبال التي جمعت في أكياس بلاستيكية كبيرة على السيارة المخصصة لذلك والتي وفرتها جماعة باب برد.

وقد لقي النشاط استحسانا وقبولا من طرف زوار جبل تزيران حيث عبروا عن حسن المبادرة لما لها من وقع على الغطاء النباتي والموروث الغابوي والحيواني لجبل تزيران وكذا للصورة الجميلة التي تزيد من رونقته خصوصا أنه أصبح وجهة مفضلة لدى عشاق المشي في الجبال ولدى معظم ساكنة المناطق المجاورة.

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