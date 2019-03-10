فتحية سداس.. هناك من يستفيد على حساب شقاء” حمّالات ” باب سبتة (فيديو)

نُشر بتاريخ :  2019-03-10 - 19:59
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اسماعيل بويعقوبي – هبة بريس

قالت فتحية سداس البرلمانية وعضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي ، ان مناسبة8 مارس تعد فرصة لتقييم مكانة المرأة المغربية في مراكز القرار السياسي الذي أضحى يكتسي راهنيته وفق تعبيرها.

واضافت سداس التي أطرت لقاء للشبيبة الاتحادية بمدينة تطوان حول عيد المرأة ، أن المغرب حقق مكاسب كبيرة فيما يتعلق بحقوق المرأة بالرغم من وجود ثغرات تتمثل في غياب الجرأة الكافية لتنصيب نساء في مراكز قرار استراتيجية حسب ماجاء على لسان سداس .

وحول الوضع بالمعبر “الحدودي” باب سبتة ، اعتبرت سداس ان النساء “الحمالات” يشتغلن لفائدة مستفيدين “كبار” ، مضيفة أن استمرار التهريب المعيشي يضر بالاقتصاد الوطني بشكل كبير ، ومؤكدة على ضرورة ايجاد بدائل اقتصادية كفيلة بتحسن ظروف عيش النساء وبالتالي التخلي عن التهريب المعيشي  .

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